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Опубликовано 15 января 2023, 11:17

Более 115 бойцов ВСУ уничтожено за сутки на Краснолиманском направлении

Авиация и артиллерия ВС РФ, а также Воздушно-десантные войска нанесли поражение украинским подразделениям на Краснолиманском направлении. Потери противника составили более 115 военных ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Огнём артиллерии соединений ЦВО, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ <…> Артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих", — сказал генерал-лейтенант.

Также ВСУ потеряли три боевые бронированные машины и три пикапа. Конашенков подчеркнул, что нанесённое поражение заставило противника вернуться на исходные позиции.

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Также в Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

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VK / Минобороны России

Ирина Фальке
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