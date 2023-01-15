Более 115 бойцов ВСУ уничтожено за сутки на Краснолиманском направлении

Авиация и артиллерия ВС РФ, а также Воздушно-десантные войска нанесли поражение украинским подразделениям на Краснолиманском направлении. Потери противника составили более 115 военных ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Огнём артиллерии соединений ЦВО, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ <…> Артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих", — сказал генерал-лейтенант.

Также ВСУ потеряли три боевые бронированные машины и три пикапа. Конашенков подчеркнул, что нанесённое поражение заставило противника вернуться на исходные позиции.