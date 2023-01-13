"Задача на 2023 год — это укрепление технологического суверенитета" Главной целью России Владимир Путин назвал создание экономики, обладающей полной, а не частичной технологической, производственной, кадровой и научной независимостью. 12 января, 23:40 Обложка © ТАСС / Пресс-служба мэра Москвы

Одной из главных задач на 2023 год президент РФ Владимир Путин назвал формирование технологического суверенитета.

— Задача на 2023 год — это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но, с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым, научным суверенитетом. Подчеркну, важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии и так далее, — заявил он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ещё в сентябре 2022 года президент утвердил перечень поручений правительству по формированию технологического суверенитета. Правительству поручено разработать и утвердить концепцию технологического развития на период до 2030 года, предусматривающую в том числе цели технологического развития, механизмы их достижения и количественные показатели, характеризующие их достижение; задачи технологического развития и механизмы их решения; основные этапы достижения целей технологического развития; определение ответственных за достижение целей технологического развития; меры поддержки институтов инновационного развития в целях реализации концепции; активное привлечение частного бизнеса к участию в реализации концепции и механизмы стимулирования такого участия; объём и источники финансирования мероприятий, включённых в концепцию.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство готово оказывать соответствующую поддержку предприятиям, прежде всего за счёт грантов на развитие продуктов.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, общие затраты российских организаций на лицензии только на зарубежное программное обеспечение по итогам прошлого года составили около 200 миллиардов рублей. Проводимая работа как раз позволит направить эти высвободившиеся ресурсы на создание собственных IT-решений, которые обеспечат технологический суверенитет и независимость.

Принимаемые президентом и правительством меры уже приносят результаты. В России реализуется большое количество проектов в областях, где наша страна не создаёт аналоги западных образцов, а является лидером в области технологий.

Например, "Роскосмос" анонсировал запуск отечественной космической обсерватории "Спектр-УФ" с ультрафиолетовым телескопом для изучения галактик. По сообщению госкорпорации, ОКР по теме "Спектр-УФ" сейчас находятся на этапе изготовления составных частей космического аппарата и проведения их наземной экспериментальной отработки, а также разработки рабочей конструкторской документации, запуск аппарата запланирован на четвёртый квартал 2028 года.

Лауреатами премии Национальной технологической инициативы и Агентства стратегических инициатив "Технологический прорыв" стали пять проектов "Росатома" — это топливо для замыкания ядерного топливного цикла, оборудование для ледоколов нового поколения, умные города, роботы-пожарные и томография для реактора.

Масштабную программу фактически новой индустриализации России разработали в Минпромторге. Согласно программе планируется нарастить долю отечественных компонентов в продукции десяти ключевых отраслей производства до 75 процентов. На реализацию программы только до 2024-го предполагается потратить 3 трлн рублей. Согласно планам министерства Россия должна будет увеличить долю российских производителей самолётов и вертолётов на мировом рынке, создать линейку беспилотников и электромобилей, ежегодно регистрировать не менее 150 отечественных медизделий.

На Петербургском экономическом форуме была представлена концепция программы "Сделано в России". Это российский коммуникационный проект, нацеленный на продвижение и повышение узнаваемости экспорта, бизнеса и культуры России на внутренних и внешних рынках. Задача портала "Сделано в России" — работа по продвижению несырьевых товаров, привлечение необходимых партнёров и целевой аудитории. А инструментами для этого являются медиаплатформа, многоязычный портал, каталоги с информацией об отечественных компаниях-экспортёрах и единый фирменный стиль — система визуальной идентичности, объединяющая весь российский экспорт.

Несмотря на конфронтацию с Западом, на проведение специальной военной операции на Украине, экономика России динамично развивается. Ежемесячно вводятся в строй десятки новых производств. Только в июне их открылось 18, в сентябре — 40, в октябре — 11. Среди них завод по производству 5D-принтеров в Волгограде, серийное производство многофункциональных беспилотников в Санкт-Петербурге, комплекс по производству металлических порошков в Нижнем Новгороде, производство импортозамещающих компонентов для самолёта МС-21 в Балашихе и многие другие.

2022–2031 годы президент РФ Владимир Путин своим указом объявил десятилетием науки и технологий. Правительство утвердило план Десятилетия науки и технологий. Основных задач, согласно указу президента, три. Первая — привлечение молодёжи в науку. Вторая цель — вовлечение исследователей и разработчиков в решение задач развития общества и страны. Третья цель ДНТ — популяризация науки.

В течение десятилетия его планы и программы будут меняться, корректироваться, уточняться. Такой анализ намечено проводить в конце каждого года на Конгрессе молодых учёных в "Сириусе".

Авторы Владимир Павлов