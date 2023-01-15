ПВО России за сутки перехватила восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Российские средства ПВО за сутки перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населённых пунктов Кременная, Лисичанск в ЛНР, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка в Запорожской области", — сказал он.

Помимо того, ВСУ лишились двух беспилотников в районах населённых пунктов Никольское в ДНР и Краснореченское в ЛНР.