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15 января, 11:27

ПВО России за сутки перехватила восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Российские средства ПВО за сутки перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населённых пунктов Кременная, Лисичанск в ЛНР, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка в Запорожской области", сказал он.

Помимо того, ВСУ лишились двух беспилотников в районах населённых пунктов Никольское в ДНР и Краснореченское в ЛНР.

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Также в Минобороны отчитались об успешном ракетном ударе по системе военного управления ВСУ. Кроме того, были поражены связанные с ней объекты энергетики.

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ТАСС / ЕРА / VALDA KALNINA

Матвей Шандрыголов

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