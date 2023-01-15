ВС России уничтожили американскую артсистему М777 в Херсонской области

Вооружённые силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 (производства США) в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожена артиллерийская система М777 (производства США) в районе населённого пункта Шляховое в Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Также при выполнении задач спецоперации уничтожено: гаубица Д-20 в районе населённого пункта Красный Лиман и самоходная гаубица 2С3 "Акация" под Уманским, две гаубицы "Мста-Б" в районах Георгиевки и Скудного, две самоходные гаубицы "Гвоздика" в районах населённых пунктов Гуляйполе и Шевченко.