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Опубликовано 15 января 2023, 11:28

ВС России уничтожили американскую артсистему М777 в Херсонской области

Вооружённые силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 (производства США) в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожена артиллерийская система М777 (производства США) в районе населённого пункта Шляховое в Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Также при выполнении задач спецоперации уничтожено: гаубица Д-20 в районе населённого пункта Красный Лиман и самоходная гаубица 2С3 "Акация" под Уманским, две гаубицы "Мста-Б" в районах Георгиевки и Скудного, две самоходные гаубицы "Гвоздика" в районах населённых пунктов Гуляйполе и Шевченко.

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Также в Минобороны РФ сообщили об успехах российских военных на Краснолиманском направлении. Авиация и артиллерия ВС РФ, а также Воздушно-десантные войска за сутки уничтожили более 115 бойцов ВСУ.

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ТАСС / ZUMA

Николь Вербер
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