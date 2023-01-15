Войска России уничтожили базу ремонта РСЗО и склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Вооружённые силы России в ходе спецоперации нанесли удар по складу боеприпасов и базе ремонта украинских РСЗО на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ в районе н.п. Константиновка в ДНР поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня [ВСУ]", — сказал Конашенков.