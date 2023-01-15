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Опубликовано 15 января 2023, 11:33

Войска России уничтожили базу ремонта РСЗО и склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Вооружённые силы России в ходе спецоперации нанесли удар по складу боеприпасов и базе ремонта украинских РСЗО на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ в районе н.п. Константиновка в ДНР поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня [ВСУ]", — сказал Конашенков.

Землянку с противотанковыми ракетами ВСУ нашли и подорвали в Запорожской области
Землянку с противотанковыми ракетами ВСУ нашли и подорвали в Запорожской области

Днём ранее российские войска разгромили ещё два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также уничтожили 118 подразделений украинской артиллерии.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Ирина Фальке
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