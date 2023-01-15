Барабанщик Yellow Magic Orchestra умер от пневмонии
Умер барабанщик Юкихиро Такахаси, один из основателей японской Yellow Magic Orchestra
Юкихиро Такахаси. Фото © Kinopoisk
Скончался 70-летний барабанщик группы Yellow Magic Orchestra Юкихиро Такахаси. Коллектив является одним из основоположников японской электронной музыки. Об этом сообщил телеканал NHK.
Причиной смерти музыканта называется аспирационная пневмония. Также последние годы Такахаси боролся с раком, а в 2020 году перенёс операцию по удалению опухоли головного мозга. Барабанщик начал карьеру в рок-группе Sadistic Mika Band в 1972 году, позже стал одним из основателей Yellow Magic Orchestra.
Также сегодня сообщалось, что на 85-м году жизни скончался известный советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе. Известность и всенародную любовь ему принесла комедия советского режиссёра Георгия Данелии "Мимино".