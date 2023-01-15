Барабанщик Yellow Magic Orchestra умер от пневмонии

Причиной смерти музыканта называется аспирационная пневмония. Также последние годы Такахаси боролся с раком, а в 2020 году перенёс операцию по удалению опухоли головного мозга. Барабанщик начал карьеру в рок-группе Sadistic Mika Band в 1972 году, позже стал одним из основателей Yellow Magic Orchestra.