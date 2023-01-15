Умер заслуженный артист РФ Генрих Казарьян
Умер актёр Тверского ТЮЗа и заслуженный артист РФ Генрих Казарьян
Генрих Казарьян. Фото © VK / Тверской театр юного зрителя (ТЮЗ)
В возрасте 82 лет ушёл из жизни заслуженный артист России Генрих Казарьян. Об этом говорится в публикации Тверского театра юного зрителя в соцсети "ВКонтакте".
"С большим сожалением сообщаем, что наш театр потерял коллегу, друга и выдающегося профессионала", — сообщили в пресс-службе.
Тверской театр приносит соболезнования семье и близким Казарьяна. Дата и место прощания с артистом пока уточняются.
Генрих Казарьян служил в ТЮЗе с 1977 года. Он также работал в драматических театрах Чимкента, Таллина, Новгорода, Ижевска, Новомосковска, Магнитогорска, Петрозаводска и Калинина.
Ранее Лайф сообщал, что на 85-м году жизни скончался известный советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе. Обстоятельства смерти артиста на данный момент неизвестны.