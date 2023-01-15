"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 января, 11:41

Умер заслуженный артист РФ Генрих Казарьян

Умер актёр Тверского ТЮЗа и заслуженный артист РФ Генрих Казарьян

<p>Генрих Казарьян. Фото © VK / <a href="https://vk.com/tuz_tver" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Тверской театр юного зрителя (ТЮЗ)</a></p>

Генрих Казарьян. Фото © VK / Тверской театр юного зрителя (ТЮЗ)

В возрасте 82 лет ушёл из жизни заслуженный артист России Генрих Казарьян. Об этом говорится в публикации Тверского театра юного зрителя в соцсети "ВКонтакте".

"С большим сожалением сообщаем, что наш театр потерял коллегу, друга и выдающегося профессионала", — сообщили в пресс-службе.

Тверской театр приносит соболезнования семье и близким Казарьяна. Дата и место прощания с артистом пока уточняются.

Генрих Казарьян служил в ТЮЗе с 1977 года. Он также работал в драматических театрах Чимкента, Таллина, Новгорода, Ижевска, Новомосковска, Магнитогорска, Петрозаводска и Калинина.

"Нет сил это выносить": Муж Чуриковой высказался о смерти супруги

"Нет сил это выносить": Муж Чуриковой высказался о смерти супруги

Ранее Лайф сообщал, что на 85-м году жизни скончался известный советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе. Обстоятельства смерти артиста на данный момент неизвестны.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров