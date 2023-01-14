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14 января, 20:32

"Нет сил это выносить": Муж Чуриковой высказался о смерти супруги

Муж Инны Чуриковой заявил, что её кончины никто не ожидал

Смерти актрисы театра и кино Инны Чуриковой никто не ожидал. Это очень больно, заявил супруг артистки Глеб Панфилов. О своём состоянии он рассказал сайту kp.ru в СМС-сообщении. Видимо, сил на телефонный разговор у вдовца не нашлось.

"Вот так вышло. Никто не ожидал... Не сыпьте соль на рану. Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить", — написал Панфилов.

Он также подчеркнул, что с Инной Чуриковой жил "как одно целое, неразделимое".

В "Ленкоме" уточнили, где будет похоронена Инна Чурикова

В "Ленкоме" уточнили, где будет похоронена Инна Чурикова

Напомним, актриса Инна Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни. Впервые она появилась на экране в 1960-м в картине "Тучи над Борском". Многие знают её по фильмам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли" и другим.

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VK / "Ленком"

Анатолий Симоненко

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