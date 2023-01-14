"Нет сил это выносить": Муж Чуриковой высказался о смерти супруги

Смерти актрисы театра и кино Инны Чуриковой никто не ожидал. Это очень больно, заявил супруг артистки Глеб Панфилов. О своём состоянии он рассказал сайту kp.ru в СМС-сообщении. Видимо, сил на телефонный разговор у вдовца не нашлось.

"Вот так вышло. Никто не ожидал... Не сыпьте соль на рану. Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить", — написал Панфилов.

Он также подчеркнул, что с Инной Чуриковой жил "как одно целое, неразделимое".