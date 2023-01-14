Жена Костомарова рассказала, в каком состоянии он в больнице
Жена фигуриста Костомарова пожаловалась, что к нему в больницу до сих пор не пускают
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров всё ещё в тяжёлом состоянии, без улучшений или ухудшений. Об этом рассказала его жена, бронзовый призёр Олимпиады 2010 года в танцах на льду Оксана Домнина.
"По состоянию всё так же: ни улучшений, ни ухудшений. К нему никого не пускают", — сообщила она ТАСС.
Напомним, последние обследования показали, что у Романа Костомарова двусторонний гидроторакс — скопление избыточной жидкости в плевральной полости. Изначально его доставили в реанимацию с пневмонией.
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ТАСС / Шеметов Максим