Жена Костомарова рассказала, в каком состоянии он в больнице

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров всё ещё в тяжёлом состоянии, без улучшений или ухудшений. Об этом рассказала его жена, бронзовый призёр Олимпиады 2010 года в танцах на льду Оксана Домнина.

"По состоянию всё так же: ни улучшений, ни ухудшений. К нему никого не пускают", — сообщила она ТАСС.