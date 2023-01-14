Захарова цитатой из "Принца и нищего" высмеяла скандал с секретными документами у Байдена

Ситуация с обнаружением всё новых секретных документов то в офисах, то дома у президента США Джо Байдена напомнила официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой отрывок из романа американского писателя Марка Твена "Принц и нищий".

Она привела в своём телеграм-канале фрагмент из романа, в котором у главного героя Тома находят государственную печать Англии. На вопрос, что он делал с ней, мальчик, покраснев, отвечает, что колол ею орехи.