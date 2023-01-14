Захарова цитатой из "Принца и нищего" высмеяла скандал с секретными документами у Байдена
Ситуация с обнаружением всё новых секретных документов то в офисах, то дома у президента США Джо Байдена напомнила официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой отрывок из романа американского писателя Марка Твена "Принц и нищий".
Она привела в своём телеграм-канале фрагмент из романа, в котором у главного героя Тома находят государственную печать Англии. На вопрос, что он делал с ней, мальчик, покраснев, отвечает, что колол ею орехи.
"Представитель Байдена сообщил об обнаружении ещё пяти страниц документов с пометкой "секретно" в доме президента США в Делавэре. Что же делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?" — задалась риторическим вопросом Захарова.
Напомним, изначально в аналитическом центре Вашингтона было найдено десять секретных документов. Каково содержание бумаг, не сообщалось. Байден выразил удивление, узнав об этой находке. Позже новая партия секретных документов была обнаружена в доме президента США. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке". Сегодня же стало известно, что в доме Байдена нашли ещё несколько секретных документов.
Telegram / Мария Захарова