Американский детектив: Кто сливает Байдена и что стоит за секретными папочками Судебный процесс мог бы заставить Джо Байдена отказаться от второго срока, однако экперты подозревают, что так Белый дом хочет надежнее спрятать секретные документы. 13 января, 23:40 Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Пока Трамп-младший сообщает в соцсетях, что обнаружен уже третий тайник президента Байдена с секретными правительственными документами, вынесенными за пределы резиденции главы США. Республиканцы раскручивают воронку обвинений — от "продал родину китайцам" до "сядет на 10 лет".

Странная история с обнаруженными документами государственной важности сначала в офисе президента, а затем в его гараже, заставляет искать бенефициаров внезапной утечки. И это отнюдь не республиканцы. Эксперты считают, что таким образом администрация Байдена хочет упрятать документы, которые касаются, в том числе, Украины, в архив понадёжнее, который не смогут получить для расследования оппоненты демократов.

Кэтлин Макфарланд выводит дело о секретных документах Байдена на новый уровень. Видео © t.me/svezhesti

— Китай заплатил за ПЕН-центр Байдена, где хранились все эти сверхсекретные документы. Был ли у китайского правительства к ним доступ? Китайцы платили зарплату всем сотрудникам, людям, которые сразу же вошли в администрацию Байдена на самом высоком уровне, — задаётся вопросом известный журналист и экс-советница президента Трампа по нацбезопасности Кэтлин Макфарланд.

Хроника слива или операция сокрытия

Информацию о десяти секретных документах, что были найдены личными адвокатами Джо Байдена 2 ноября 2022 года, когда они готовили помещение к переезду, подтвердил специальный советник президента США Ричард Заубер в заявлении для CBS News.

Бумаги периода 2013-2016 годов включают служебные записки разведки США и информационные материалы, которые касались Украины, Ирана и Великобритании. Байден попытался оправдаться, что он не знал о наличии секретных документов в его личном кабинете после того, как он покинул пост вице-президента. Затем он признал, что хранил у себя дома в "личной библиотеке" секретные документы.

Фото © Twitter / Joe Biden / nypost.com

Пока что речь идёт о нахождении двух пакетов документов. Один был обнаружен в центре дипломатии имени Байдена в Пенсильвании, второй — в закрытом гараже дома в Делавере. Республиканцы пытаются обвинить Байдена, что он пытался передать якобы какие-то документы китайцам, и указывают на то, что центр дипломатии получал большие пожертвования в размере 54 млн долларов от Китая. Но всё это — политическая демагогия, уверен политолог-американист Малек Дудаков.

— Нахождение секретного документа действительно является серьёзным правонарушением. В этом случае ему грозят не только политические последствия, но и судебные. В ближайшее время он планировал заявить о выдвижении на президентские выборы, и теперь это будет смазано. В зависимости от интенсивности скандала, внутри демпартии может усилиться давление на действующего президента, чтобы заставить отказаться идти на следующие выборы, уступить дорогу более молодым однопартийцам, — полагает политолог-американист Малек Дудаков. — Если над ним нависнет серьёзная угроза большого судебного процесса, то он сам может отказаться идти на второй срок.

Роберт Хёр. Фото © ТАСС / AP / Steve Ruark / File

Речь идёт о том, что спецпрокурор не республиканец. Им стал бывший главный прокурор штата Мэриленд Роберт Хёр, сообщил министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд. Поэтому сложно прогнозировать итог разбирательства. Малек Дудаков считает, что республиканцы попытаются устроить Байдену процедуру импичмента, если их не удовлетворит расследование.

Что на самом деле

— Расследование Минюста США по делу о секретных документах Джо Байдена может оказаться попыткой отложить настоящее разбирательство и скрыть возможное злоупотребление, так как речь в документах идет об Украине, Иране, Великобритании и договоренностях, — заявил СМИ бывший оперативный сотрудник ЦРУ Фил Джиральди. Он также усомнился в объективности расследования и добавил, что американские медиа отвлекутся, скорее всего, на другие темы.

Но есть и другая версия, утечка информации о секретных документах — это "понижение" политического веса действующего президента. А учитывая предательство Байдена сотрудниками его администрации, эти события увеличивают его досрочную отставку. Напомним, были допрошены экс-помощники Байдена в то время, когда он был вице-президентом США. Например, Кэти Чанг, которая помогала упаковывать вещи в его офисе в январе 2017 года, теперь она работает заместителем главы протокольной службы при министре обороны США Ллойде Остине. То есть этот кейс может оказаться в итоге письмом счастья от вашингтонских ястребов, не исключают эксперты.

Авторы Елена Стафеева