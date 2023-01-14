Американский детектив: Кто сливает Байдена и что стоит за секретными папочками
Судебный процесс мог бы заставить Джо Байдена отказаться от второго срока, однако экперты подозревают, что так Белый дом хочет надежнее спрятать секретные документы.
Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci
Пока Трамп-младший сообщает в соцсетях, что обнаружен уже третий тайник президента Байдена с секретными правительственными документами, вынесенными за пределы резиденции главы США. Республиканцы раскручивают воронку обвинений — от "продал родину китайцам" до "сядет на 10 лет".
Странная история с обнаруженными документами государственной важности сначала в офисе президента, а затем в его гараже, заставляет искать бенефициаров внезапной утечки. И это отнюдь не республиканцы. Эксперты считают, что таким образом администрация Байдена хочет упрятать документы, которые касаются, в том числе, Украины, в архив понадёжнее, который не смогут получить для расследования оппоненты демократов.
Кэтлин Макфарланд выводит дело о секретных документах Байдена на новый уровень. Видео © t.me/svezhesti
— Китай заплатил за ПЕН-центр Байдена, где хранились все эти сверхсекретные документы. Был ли у китайского правительства к ним доступ? Китайцы платили зарплату всем сотрудникам, людям, которые сразу же вошли в администрацию Байдена на самом высоком уровне, — задаётся вопросом известный журналист и экс-советница президента Трампа по нацбезопасности Кэтлин Макфарланд.
Хроника слива или операция сокрытия
Информацию о десяти секретных документах, что были найдены личными адвокатами Джо Байдена 2 ноября 2022 года, когда они готовили помещение к переезду, подтвердил специальный советник президента США Ричард Заубер в заявлении для CBS News.
Бумаги периода 2013-2016 годов включают служебные записки разведки США и информационные материалы, которые касались Украины, Ирана и Великобритании. Байден попытался оправдаться, что он не знал о наличии секретных документов в его личном кабинете после того, как он покинул пост вице-президента. Затем он признал, что хранил у себя дома в "личной библиотеке" секретные документы.
Фото © Twitter / Joe Biden / nypost.com
Пока что речь идёт о нахождении двух пакетов документов. Один был обнаружен в центре дипломатии имени Байдена в Пенсильвании, второй — в закрытом гараже дома в Делавере. Республиканцы пытаются обвинить Байдена, что он пытался передать якобы какие-то документы китайцам, и указывают на то, что центр дипломатии получал большие пожертвования в размере 54 млн долларов от Китая. Но всё это — политическая демагогия, уверен политолог-американист Малек Дудаков.
— Нахождение секретного документа действительно является серьёзным правонарушением. В этом случае ему грозят не только политические последствия, но и судебные. В ближайшее время он планировал заявить о выдвижении на президентские выборы, и теперь это будет смазано. В зависимости от интенсивности скандала, внутри демпартии может усилиться давление на действующего президента, чтобы заставить отказаться идти на следующие выборы, уступить дорогу более молодым однопартийцам, — полагает политолог-американист Малек Дудаков. — Если над ним нависнет серьёзная угроза большого судебного процесса, то он сам может отказаться идти на второй срок.
Роберт Хёр. Фото © ТАСС / AP / Steve Ruark / File
Речь идёт о том, что спецпрокурор не республиканец. Им стал бывший главный прокурор штата Мэриленд Роберт Хёр, сообщил министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд. Поэтому сложно прогнозировать итог разбирательства. Малек Дудаков считает, что республиканцы попытаются устроить Байдену процедуру импичмента, если их не удовлетворит расследование.
Что на самом деле
— Расследование Минюста США по делу о секретных документах Джо Байдена может оказаться попыткой отложить настоящее разбирательство и скрыть возможное злоупотребление, так как речь в документах идет об Украине, Иране, Великобритании и договоренностях, — заявил СМИ бывший оперативный сотрудник ЦРУ Фил Джиральди. Он также усомнился в объективности расследования и добавил, что американские медиа отвлекутся, скорее всего, на другие темы.
Но есть и другая версия, утечка информации о секретных документах — это "понижение" политического веса действующего президента. А учитывая предательство Байдена сотрудниками его администрации, эти события увеличивают его досрочную отставку. Напомним, были допрошены экс-помощники Байдена в то время, когда он был вице-президентом США. Например, Кэти Чанг, которая помогала упаковывать вещи в его офисе в январе 2017 года, теперь она работает заместителем главы протокольной службы при министре обороны США Ллойде Остине. То есть этот кейс может оказаться в итоге письмом счастья от вашингтонских ястребов, не исключают эксперты.