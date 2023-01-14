Российский омбудсмен Татьяна Москалькова получила видео с пытками на Украине пленных российских военнослужащих. Она намерена обратиться в международные организации и к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Кадры с издевательствами и требованием выкупа Москальковой предоставлены родственниками военных, оказавшихся в плену. Об этом сообщила сама уполномоченный по правам человека в РФ.

"Эти жуткие кадры я получила 14 января от родственников попавших в плен российских военнослужащих Владислава Коваленко и Петра Крикунова. С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп", — написала Москалькова в Telegram-канале.

От украинской стороны немедленно необходимо потребовать соблюдать Женевскую конвенцию 1949 года, отметила омбудсмен. Этот документ запрещает применение пыток, насилие и действия, унижающие достоинство человека. С таким призывом российский омбудсмен Москалькова обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека, Комитету ООН против пыток, Европейскому комитету по предупреждению пыток, верховному комиссару ООН по правам человека и Международному комитету Красного Креста. Она отметила, что "обыкновенный фашизм" — не история, а происходящее в настоящий момент рядом с нами, и назвала полученные кадры свидетельствами "для будущего трибунала над нацистами".

"Мною готовится обращение в адрес председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина", — написала Москалькова.