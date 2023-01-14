"Обыкновенный фашизм": Москалькова получила жуткие кадры с пытками российских пленных
Москалькова решила обратиться в СК со свидетельствами пыток российских пленных
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова получила видео с пытками на Украине пленных российских военнослужащих. Она намерена обратиться в международные организации и к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Кадры с издевательствами и требованием выкупа Москальковой предоставлены родственниками военных, оказавшихся в плену. Об этом сообщила сама уполномоченный по правам человека в РФ.
"Эти жуткие кадры я получила 14 января от родственников попавших в плен российских военнослужащих Владислава Коваленко и Петра Крикунова. С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп", — написала Москалькова в телеграм-канале.
От украинской стороны немедленно необходимо потребовать соблюдать Женевскую конвенцию 1949 года. Этот документ запрещает применение пыток, насилие и действия, унижающие достоинство человека. С таким призывом российский омбудсмен обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека, Комитету ООН против пыток, Европейскому комитету по предупреждению пыток, верховному комиссару ООН по правам человека и Международному комитету Красного Креста. Она отметила, что "обыкновенный фашизм" — не история, а происходящее в настоящий момент рядом с нами, и назвала полученные кадры свидетельствами "для будущего трибунала над нацистами".
"Мною готовится обращение в адрес председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина", — написала Москалькова.
Ранее Лайф писал, что российский военный медик сообщил об издевательствах в украинском плену. Так, он рассказал о двух военных, у одного из которых было ранено левое лёгкое, а у другого — раздроблены кости ног.
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