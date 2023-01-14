Полянский прокомментировал идею Киева о спецтрибунале против России

Генеральная Ассамблея ООН не обладает полномочиями для запуска специального трибунала против России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что юридически такие инициативы ничтожны.

"Любые подобные инициативы в Генеральной Ассамблее были бы с юридической точки зрения абсолютно ничтожными, потому что у Генеральной Ассамблеи нет подобных полномочий", — сказал Полянский в эфире телеканала RT.

Он считает, что идею о таком спецтрибунале используют на Западе с популистскими и политическими целями. Практического содержания в ней нет. Как сказал Полянский, "это всё ещё очень туманная и больше политическая, чем юридическая инициатива".