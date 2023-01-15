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15 января, 11:54

Путин на неделе проведёт совещание с Совбезом и отправится в командировку

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ, а также совещание по экономике. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, в среду российский лидер примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

"Предстоит командировка. 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Президент, конечно, будет в этот день в Санкт-Петербурге", — рассказали в программе.

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Ранее в Северной столице рассказали, как украсят город к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. В частности, зрители телеканала "Санкт-Петербург" смогут посмотреть в прямом эфире трансляции торжественных церемоний.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке

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