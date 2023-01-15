На Украине заявили о минировании границы с Белоруссией
Глава Ровенской области Украины Коваль сообщил о минировании границы с Белоруссией
Глава Администрации Ровенской области Украины Виталий Коваль сообщил о минировании пограничной с Белоруссией территории.
"В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровненской области — это сплошные леса и болота", — написал он в своём телеграм-канале.
Коваль добавил, что на севере области идут работы по строительству инженерных и фортификационных сооружений, противотанковых рвов для защиты.
Ранее Лайф уже писал, что на границе с Белоруссией в Ровенской области Украины появились фортификационные укрепления. В работах участвуют военные, а также жители Варшавского и Сарненского районов. Так, в один из дней участие приняло свыше 150 добровольцев.
ТАСС / Пограничный комитет Республики Беларусь