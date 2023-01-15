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15 января, 12:02

На Украине заявили о минировании границы с Белоруссией

Глава Ровенской области Украины Коваль сообщил о минировании границы с Белоруссией

Глава Администрации Ровенской области Украины Виталий Коваль сообщил о минировании пограничной с Белоруссией территории.

"В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровненской области — это сплошные леса и болота", — написал он в своём телеграм-канале.

Коваль добавил, что на севере области идут работы по строительству инженерных и фортификационных сооружений, противотанковых рвов для защиты.

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Ранее Лайф уже писал, что на границе с Белоруссией в Ровенской области Украины появились фортификационные укрепления. В работах участвуют военные, а также жители Варшавского и Сарненского районов. Так, в один из дней участие приняло свыше 150 добровольцев.

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ТАСС / Пограничный комитет Республики Беларусь

Николь Вербер

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