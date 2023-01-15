Патриарх Кирилл глубоко опечален известием о смерти Инны Чуриковой
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая скончалась вчера на 80-м году жизни, была талантливой актрисой, которую знают и любят миллионы россиян. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его соболезнования опубликованы на сайте Московского патриархата.
"Глубоко опечален известием о кончине народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой. Одарённая от Господа многими талантами, почившая приумножила их упорными трудами и достигла высот профессионального мастерства", — сказано в послании главы Русской православной церкви.
Как заметил патриарх, Чурикова играла блестяще в детских сказках, в серьёзных лирических картинах и в полных трагизма лентах о Великой Отечественной войне. Глава РПЦ убеждён, что все работы с её участием по праву входят в золотой фонд российского кино.
Напомним, актриса Инна Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни. Впервые она появилась на экране в 1960-м в картине "Тучи над Борском". Многие знают её по фильмам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли" и другим. Глава государства Владимир Путин назвал огромной потерей для всех смерть Чуриковой.
ТАСС / Валерий Шарифулин