Патриарх Кирилл глубоко опечален известием о смерти Инны Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая скончалась вчера на 80-м году жизни, была талантливой актрисой, которую знают и любят миллионы россиян. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его соболезнования опубликованы на сайте Московского патриархата.

"Глубоко опечален известием о кончине народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой. Одарённая от Господа многими талантами, почившая приумножила их упорными трудами и достигла высот профессионального мастерства", — сказано в послании главы Русской православной церкви.

Как заметил патриарх, Чурикова играла блестяще в детских сказках, в серьёзных лирических картинах и в полных трагизма лентах о Великой Отечественной войне. Глава РПЦ убеждён, что все работы с её участием по праву входят в золотой фонд российского кино.