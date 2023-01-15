Названа причина смерти Вахтанга Кикабидзе
Продюсер Абзианидзе: Причиной смерти Вахтанга Кикабидзе стала длительная болезнь
Продюсер Рати Абзианидзе рассказал, что причиной смерти грузинского и советского артиста Вахтанга Кикабидзе стали проблемы со здоровьем. Кинорежиссёр скончался в клинике в Тбилиси.
Абзианидзе подчеркнул, что о болезни артиста было известно достаточно давно. В больничной палате Кикабидзе находился несколько недель.
"Благодарю врачей и персонал, которые сделали всё, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех", — заявил продюсер журналистам.
Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе умер сегодня на 85-м году жизни. Всенародную любовь ему принесла комедия "Мимино", снятая в 1977 году.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев