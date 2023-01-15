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15 января, 12:14
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Названа причина смерти Вахтанга Кикабидзе

Продюсер Абзианидзе: Причиной смерти Вахтанга Кикабидзе стала длительная болезнь

Продюсер Рати Абзианидзе рассказал, что причиной смерти грузинского и советского артиста Вахтанга Кикабидзе стали проблемы со здоровьем. Кинорежиссёр скончался в клинике в Тбилиси.

Абзианидзе подчеркнул, что о болезни артиста было известно достаточно давно. В больничной палате Кикабидзе находился несколько недель.

"Благодарю врачей и персонал, которые сделали всё, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех", — заявил продюсер журналистам.

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе умер сегодня на 85-м году жизни. Всенародную любовь ему принесла комедия "Мимино", снятая в 1977 году.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ирина Фальке

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