Названа причина смерти Вахтанга Кикабидзе

Продюсер Рати Абзианидзе рассказал, что причиной смерти грузинского и советского артиста Вахтанга Кикабидзе стали проблемы со здоровьем. Кинорежиссёр скончался в клинике в Тбилиси.

Абзианидзе подчеркнул, что о болезни артиста было известно достаточно давно. В больничной палате Кикабидзе находился несколько недель.

"Благодарю врачей и персонал, которые сделали всё, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех", — заявил продюсер журналистам.