Боец ВСУ с гранатой угрожал взрывом в супермаркете в Киеве
Украинские СМИ сообщили, что военный с гранатой угрожал взрывом в супермаркете в Киеве
В один из супермаркетов в Киеве ворвался мужчина в военной форме и с гранатой в руке. Об этом пишет украинское издание Klymenko.Time со ссылкой на очевидцев.
"Мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в одном из супермаркетов, который находится возле центрального ж/д вокзала Киева", — указано в тексте.
Издание отмечает, что на место приехали спецслужбы, им удалось уговорить мужчину отдать гранату и сдаться, затем задержанного отвезли в полицию.
Ранее сообщалось, что мужчины на Украине нашли лёгкий способ выехать за пределы страны на фоне действующих ограничений. Теперь они заключают брак с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью.
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