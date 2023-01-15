Боец ВСУ с гранатой угрожал взрывом в супермаркете в Киеве

В один из супермаркетов в Киеве ворвался мужчина в военной форме и с гранатой в руке. Об этом пишет украинское издание Klymenko.Time со ссылкой на очевидцев.

"Мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в одном из супермаркетов, который находится возле центрального ж/д вокзала Киева", — указано в тексте.

Издание отмечает, что на место приехали спецслужбы, им удалось уговорить мужчину отдать гранату и сдаться, затем задержанного отвезли в полицию.