"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 января, 12:22

Боец ВСУ с гранатой угрожал взрывом в супермаркете в Киеве

Украинские СМИ сообщили, что военный с гранатой угрожал взрывом в супермаркете в Киеве

В один из супермаркетов в Киеве ворвался мужчина в военной форме и с гранатой в руке. Об этом пишет украинское издание Klymenko.Time со ссылкой на очевидцев.

"Мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в одном из супермаркетов, который находится возле центрального ж/д вокзала Киева", — указано в тексте.

Издание отмечает, что на место приехали спецслужбы, им удалось уговорить мужчину отдать гранату и сдаться, затем задержанного отвезли в полицию.

Более 115 бойцов ВСУ уничтожено за сутки на Краснолиманском направлении

Более 115 бойцов ВСУ уничтожено за сутки на Краснолиманском направлении

Ранее сообщалось, что мужчины на Украине нашли лёгкий способ выехать за пределы страны на фоне действующих ограничений. Теперь они заключают брак с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров