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14 января, 22:08

На Украине мужчины нашли новые лазейки для бегства за рубеж

"Страна": Украинцы заключают браки с инвалидами и многодетными для выезда за границу

Мужчины на Украине нашли лёгкий способ выехать за пределы страны на фоне действующих ограничений. Теперь они заключают брак с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью, пишет "Страна.ua".

"Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным "отцам семейства" возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны", — сообщает издание.

По данным анонимного источника "Страны", украинцам в этом помогают посредники. Услуга не из дешёвых — две-три тысячи долларов. Самим "невестам" тоже приходится отстегнуть в пределах 500–1000 долларов. Высокой популярностью такая услуга пользуется среди жителей сёл, включая Закарпатье, где много матерей-одиночек. Статус многодетного отца мужчина может получить, не усыновляя детей. А заключив брак с женщиной-инвалидом, украинец получает возможность выезжать за границу сколько угодно раз как сопровождающее лицо. Причём делать это можно и без супруги.

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Впрочем, это более рационально, чем пытаться незаконно пересечь границу, как шестеро граждан Украины, которые попытались покинуть страну, преодолев государственную границу Румынии через горы. В результате двое погибли, а четверых пришлось эвакуировать спасателям.

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ТАСС / DPA / Marcus Brandt

Анатолий Симоненко

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