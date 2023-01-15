На Украине мужчины нашли новые лазейки для бегства за рубеж

Мужчины на Украине нашли лёгкий способ выехать за пределы страны на фоне действующих ограничений. Теперь они заключают брак с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью, пишет "Страна.ua".

"Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным "отцам семейства" возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны", — сообщает издание.

По данным анонимного источника "Страны", украинцам в этом помогают посредники. Услуга не из дешёвых — две-три тысячи долларов. Самим "невестам" тоже приходится отстегнуть в пределах 500–1000 долларов. Высокой популярностью такая услуга пользуется среди жителей сёл, включая Закарпатье, где много матерей-одиночек. Статус многодетного отца мужчина может получить, не усыновляя детей. А заключив брак с женщиной-инвалидом, украинец получает возможность выезжать за границу сколько угодно раз как сопровождающее лицо. Причём делать это можно и без супруги.