"Вы что творите?": В Смоленске ребёнок упал в открытый люк

Жительница Смоленска рассказала в соцсетях, что её ребёнок провалился в открытый люк. По этому факту прокуратура области проводит проверку, сообщает надзорный орган.

Открытый люк в Смоленске. Фото © VK / Подслушано Смоленск

"Прокуратура Смоленской области по данному факту организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана принципиальная оценка действиям должностных лиц", — говорится в сообщении.

Открытый люк в Смоленске. Фото © VK / Подслушано Смоленск

Женщина рассказала, что её ребёнку удалось выбраться из люка самостоятельно лишь чудом, он "пришёл домой мокрый по шею". Инцидент произошёл в Заднепровском районе в микрорайоне "Королёвка". Открытый люк, по словам матери пострадавшего, находится около строящегося торгового центра. Она утверждает, что таких люков там несколько.

"Что вы творите?! Почему открыты люки? Это что вообще? Цензурных слов на вас нет! Где ограничительная лента? Даже несколько незакрытых люков оставили", — цитирует смоленский паблик возмущение матери пострадавшего ребёнка.