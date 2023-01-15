Десятки тысяч человек вышли в Тель-Авиве на митинг против кабмина Нетаньяху

В Тель-Авиве проходят акции протеста против нового правительства Биньямина Нетаньяху. На улицы вышли десятки тысяч граждан. Они в том числе выражают недовольство проектом юридической реформы от министра юстиции Ярива Левина, передаёт газета Times of Israel.

В Тель-Авиве проходят акции протеста против правительства Израиля. Видео © Twitter / @bar_peleg

"Десятки тысяч демонстрантов, несмотря на дождливую погоду, собрались в субботу вечером на площади Хабима в Тель-Авиве на акции протеста против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля", — сообщается в публикации.

В Тель-Авиве проходят акции протеста против правительства Израиля. Видео © Twitter / @bar_peleg

По данным местной полиции, в 20:30 (21:30 мск) на улицах находилось почти 80 тысяч митингующих. Меньшие по масштабу акции проходят и в других крупных городах страны.

Предложенная Левином реформа предполагает, в частности, ограничение полномочий Высшего суда справедливости в отношении законов и распоряжений правительства. А ещё она предусматривает получение правительством контроля над отбором судей.