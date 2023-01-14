Адвокат объяснил важность поручений Путина насчёт недееспособных и подозреваемых

Потребуется два-три месяца, чтобы реализовать в жизни два из последних поручений президента РФ Владимира Путина: насчёт условий восстановления дееспособности в суде и запрета на применение наручников для некоторых подозреваемых. Об этом Лайфу рассказал Шота Горгадзе, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель коллегии адвокатов Москвы "Горгадзе и партнёры".

Напомним, 13 января Владимир Путин дал поручение о запрете использования кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях, а также для женщин и детей. Кроме того, он поручил усилить права на защиту в суде граждан, которые восстанавливают свою дееспособность, в том числе предусмотрев обязательное участие в таких делах адвокатов.

"Как адвокат скажу: я обратился с инициативой к президенту о необходимости обязательного участия адвоката в вопросах о восстановлении дееспособности. Я озвучил это предложение Владимиру Владимировичу, и как мне кажется, я был услышан", — сказал Горгадзе.

Он объяснил важность этой инициативы. Люди, которые были ограничены либо лишены дееспособности в силу своего состояния здоровья, пока судом не будет восстановлена их дееспособность, не имеют права заключать гражданско-правовые сделки, то есть подписывать договоры. И тут возникает патовая ситуация. Они из-за этого не могут заключить соглашение с адвокатом, чтобы он представлял их в суде.

"Если же будет принято соответствующее изменение в законодательстве, которое обязывает адвоката принимать участие априори по умолчанию, не потому, что к нему обратился человек, который восстанавливает свою дееспособность, а априори адвокат участвует в таком процессе, человек получает квалифицированную юридическую помощь, не заключая напрямую гражданско-правовые сделки, пока ещё он ограничен дееспособностью. Вот я посчитал, что это очень важный момент, который поможет достаточно большому кругу лиц, которые страдают теми или иными заболеваниями и были ограничены в дееспособности более проще восстановить свои права", — пояснил адвокат Лайфу.

Также он высказался по инициативе о неприменении наручников к женщинам, несовершеннолетним и подозреваемым в ненасильственных преступлениях. Шота Горгадзе считает, что спецсредства должны применяться исключительно в ситуации, когда человек представляет какую-либо угрозу для конвоя, для окружающих.

"Либо реально в силу своих физических данных может оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и сбежать. Если мы понимаем, что хрупкая женщина либо несовершеннолетний в возрасте 16–17 лет такими физическими данными не обладают, то применение спецсредств неоправданно. Поэтому здесь нужно проработать вопрос о целесообразности применения спецсредств в отношении определённой категории лиц", — сказал адвокат.

Горгадзе заключил, что "поручение президента есть, то есть наши голоса в СПЧ были услышаны". Теперь предстоит "кропотливая работа, которая, наверное, займёт пару-тройку месяцев для того, чтобы поручения президента уже были реализованы в жизни".