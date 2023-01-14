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14 января, 20:58

"Пугающий мужик": В Москве сняли на видео прохожего с "автоматом" в руках

На Варшавском шоссе в Москве прохожие заметили неизвестного с "автоматом"

Мужчина с предметом, похожим на автомат, был замечен переходящим дорогу в районе пересечения Варшавского шоссе и улицы Нагатинской. Об этом Лайфу сообщили очевидцы.

Неизвестный с предметом, похожим на автомат, переходит дорогу в Москве. Видео © LIFE

"Человек на Варшавке с автоматом, пугающий мужик", — говорит очевидец на этом видео.

Что именно было в руках мужчины, неизвестно. Предмет, похожий на автомат, может быть, например, игрушечным.

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Ранее Лайф писал, что неизвестный с ножом ранил шесть человек на парижском вокзале. В результате пострадал в том числе сотрудник полиции.

Обложка ©

Видео © LIFE

Арина Родионова

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