Слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина является приоритетом для Евросоюза, возмутили пользователей Twitter. Они напомнили ей, что раньше ЕС весьма плодотворно сотрудничал с Россией.

"Прекратите риторику "они против нас", которую исповедуют США. Это только вредит Европе. Россия всегда была хорошим деловым партнёром, поэтому заключите мирное соглашение и давайте снова наладим бизнес с Москвой", — посоветовали комментаторы.

Читатели аккаунта фон дер Ляйен напомнили, что "зарплату ей платят жители Европы", а не "юморист с Украины", отсюда и должна вестись расстановка приоритетов. Пренебрежение же интересами своих людей в пользу другой страны жители чувствуют, написали комментаторы. Они назвали такую ситуацию не чем иным, как предательством. Другие задали вопрос руководству ЕС, почему же те не следовали Минским соглашениям и "не встали на защиту этнических русских, проживавших на территории Украины".

"Если бы лидер любой нормальной страны открыто заявил, что Украина является его главным приоритетом (а не благополучие его собственных граждан), то он был бы изгнан со своего поста разъярёнными гражданами!" — выразили мнение пользователи.