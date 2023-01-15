Посидела на крыльце: Дикая рысь заглянула в гости к жителям посёлка на Камчатке

Неожиданная гостья решила заглянуть к жителям Камчатки. Дикая рысь заявилась в посёлок Палана, который находится на севере полуострова. Грациозно устроившись на крыльце, животное просидело там несколько часов.

На Камчатке дикая рысь пришла в посёлок. Видео © LIFE

Как рассказали Лайфу очевидцы, это впервые за их 20-летнее проживание в посёлке. Камеры наблюдения записали, как хищник бегал между домами.