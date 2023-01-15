Посидела на крыльце: Дикая рысь заглянула в гости к жителям посёлка на Камчатке
На Камчатке дикая рысь пришла в посёлок Палана
Рысь на крыльце жилого дома. Фото © LIFE
Неожиданная гостья решила заглянуть к жителям Камчатки. Дикая рысь заявилась в посёлок Палана, который находится на севере полуострова. Грациозно устроившись на крыльце, животное просидело там несколько часов.
На Камчатке дикая рысь пришла в посёлок. Видео © LIFE
Как рассказали Лайфу очевидцы, это впервые за их 20-летнее проживание в посёлке. Камеры наблюдения записали, как хищник бегал между домами.
Ранее Лайф писал, что в Ленобласти лисицу напугало таинственное "привидение". Странное видео сняла ночная камера Нижне-Свирского государственного заповедника, которая запечатлела, как местная плутовка столкнулась с таинственными огоньками в лесу.