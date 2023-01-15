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14 января, 21:39

Посидела на крыльце: Дикая рысь заглянула в гости к жителям посёлка на Камчатке

На Камчатке дикая рысь пришла в посёлок Палана

<p>Рысь на крыльце жилого дома. Фото © LIFE</p>

Рысь на крыльце жилого дома. Фото © LIFE

Неожиданная гостья решила заглянуть к жителям Камчатки. Дикая рысь заявилась в посёлок Палана, который находится на севере полуострова. Грациозно устроившись на крыльце, животное просидело там несколько часов.

На Камчатке дикая рысь пришла в посёлок. Видео © LIFE

Как рассказали Лайфу очевидцы, это впервые за их 20-летнее проживание в посёлке. Камеры наблюдения записали, как хищник бегал между домами.

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Арина Родионова

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