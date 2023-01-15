Агент отреагировал на сообщения об интересе "Ювентуса" к Хаджикадуничу

Агент защитника "Ростова" Денниса Хаджикадунича Валид Фаур прокомментировал информацию о заинтересованности игроком со стороны "Ювентуса". Он напомнил, что Деннис находится в свободной аренде и итальянский клуб может приобрести его.

"Деннис находится в свободной аренде. "Ювентус" не потеряет ничего, если решит приобрести его. Это топ-клуб, и ему легко заполучить любого игрока! Если позвонят Деннису, я сам отвезу его из Швеции в Турин!" — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне Деннис Хаджикадунич провёл за "Ростов" 11 матчей и не отметился результатами. Его контракт с российским клубом заканчивается в июне 2023 года.