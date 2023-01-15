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15 января, 12:28

Агент отреагировал на сообщения об интересе "Ювентуса" к Хаджикадуничу

Агент защитника "Ростова" Денниса Хаджикадунича Валид Фаур прокомментировал информацию о заинтересованности игроком со стороны "Ювентуса". Он напомнил, что Деннис находится в свободной аренде и итальянский клуб может приобрести его.

"Деннис находится в свободной аренде. "Ювентус" не потеряет ничего, если решит приобрести его. Это топ-клуб, и ему легко заполучить любого игрока! Если позвонят Деннису, я сам отвезу его из Швеции в Турин!" сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне Деннис Хаджикадунич провёл за "Ростов" 11 матчей и не отметился результатами. Его контракт с российским клубом заканчивается в июне 2023 года.

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А ранее стало известно, что футбольный клуб "Челси" планирует выкупить Михаила Мудрика у украинского "Шахтёра" за 100 миллионов евро.

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ТАСС / Артём Гусев / ФК "Ростов"

Матвей Шандрыголов

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