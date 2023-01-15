Лукашенко: Белоруссия с большой болью восприняла известие об авиакатастрофе в Непале

"С большой скорбью восприняли в Республике Беларусь известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолёта непальской авиакомпании недалеко от аэропорта Покхара", — приводит БелТА сообщение пресс-службы белорусского лидера.

От имени белорусского народа и себя лично он выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения пассажирского самолёта, а также передал слова поддержки президенту Непала и всем местным жителям.