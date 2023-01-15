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Регион
Опубликовано 15 января 2023, 12:33
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Лукашенко: Белоруссия с большой болью восприняла известие об авиакатастрофе в Непале

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолёта авиакомпании Yeti Airlines рейсом Катманду – Покхара, которое привело к десяткам жертв.

"С большой скорбью восприняли в Республике Беларусь известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолёта непальской авиакомпании недалеко от аэропорта Покхара", — приводит БелТА сообщение пресс-службы белорусского лидера.

От имени белорусского народа и себя лично он выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения пассажирского самолёта, а также передал слова поддержки президенту Непала и всем местным жителям.

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян
Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян

Как уже писал Лайф, сегодня в Непале произошла трагедия с участием пассажирского самолёта ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines. На борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Покхара – Катманду, находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо граждан РФ – две девушки и двое мужчин. Одна из россиянок была беременна. Двое непальцев каким-то чудом выжили. В стране объявлен траур.

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Николь Вербер
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