"Ленком" перенёс несколько спектаклей из-за смерти Инны Чуриковой
Инна Чурикова. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
"Ленком Марка Захарова" решил перенести спектакли, запланированные к показу на 14-е, 15-е и 17 января, из-за смерти актрисы театра Инны Чуриковой. Речь идёт о постановках "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Доходное место" и "Под одной крышей". Все купленные билеты остаются действительными на новые даты.
"Спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро" с 14 января переносится на 7 февраля, спектакль "Доходное место" — с 15 января на 16 марта, спектакль "Под одной крышей" — с 17 января на 10 апреля", — говорится в сообщении пресс-службы театра.
Напомним, Инна Чурикова умерла в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. Актриса известна по фильмам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли" и другим. Президент России Владимир Путин назвал её смерть огромной потерей для всех.
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