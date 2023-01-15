Во Франции не приняли от России плату за места на кладбище, где похоронены 15 тысяч русских

Город во Франции Сент-Женевьев-де-Буа отказался принимать арендную плату России для возобновления аренды мест на местном кладбище, где похоронены несколько известных русских. Об этом пишет газета Le Monde.

"В этом году город не принял денег от Кремля, позволяющих финансировать возобновление аренды российских участков", — сказал изданию глава Комитета по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа Николай Лопухин.

В материале указано, что с 2005 года российская сторона оплачивала аренду захоронений лиц, у которых не осталось родственников. Однако после отказа властей города принимать деньги от России комитет ищет альтернативные средства финансирования участков. По словам Лопухина, также необходимо и восстановление 45% захоронений, так как кладбище находится в весьма ветхом состоянии.

Русских парижан хоронили на этом кладбище с 1927 года, с момента его основания Русским старческим домом. Согласно открытым данным, на нём упокоено около 15 тысяч русских более чем в пяти тысячах могилах. Однако начиная с 1960 года местные власти систематически ставили вопрос о сносе кладбища. По их словам, данный участок требовался им для удовлетворения общественных нужд.

Известно, что на кладбище похоронен русский поэт Александр Галич, советский, британский и французский артист балета и балетмейстер Рудольф Нуреев, советский режиссёр Андрей Тарковский и его жена Лариса, русский писатель Иван Бунин, художники Коровины, поэтесса Зинаида Гиппиус и многие другие выдающиеся россияне.