"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 января, 13:14

"Все мертвы": Авиакомпания опровергла данные о выживших в авиакатастрофе в Непале

Yeti Airlines: Все 72 человека, находившиеся на борту упавшего в Непале самолёта, погибли

Погибли все пассажиры и члены экипажа, которые находились на борту самолёта авиакомпании Yeti Airlines во время крушения в Непале. Об этом сообщил журналистам представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа.

"Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа, находившиеся на борту, мертвы", — сказал он и опроверг информацию о том, что при крушении двум пассажирам удалось выжить. По словам Шерпы, "это неправда".

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян

Напомним, сегодня в Непале разбился летевший в Покхару из Катманду самолёт. Уточнялось, что на борту среди пассажиров находились четверо граждан РФ – две девушки и двое мужчин. Как узнал Лайф, одна из россиянок была беременна. Сообщалось, что двое непальцев каким-то чудом выжили.

Обложка ©

Twitter / Ghimire_krrish

Николь Вербер
  • Новости
  • непал
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров