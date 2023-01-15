Авиакомпания опровергла данные о выживших в авиакатастрофе в Непале
Yeti Airlines: Все 72 человека, находившиеся на борту упавшего в Непале самолёта, погибли
Погибли все пассажиры и члены экипажа, которые находились на борту самолёта авиакомпании Yeti Airlines во время крушения в Непале. Об этом сообщил журналистам представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа.
"Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа, находившиеся на борту, мертвы", — сказал он и опроверг информацию о том, что при крушении двум пассажирам удалось выжить. По словам Шерпы, "это неправда".
Напомним, сегодня в Непале разбился летевший в Покхару из Катманду самолёт. Уточнялось, что на борту среди пассажиров находились четверо граждан РФ – две девушки и двое мужчин. Как узнал Лайф, одна из россиянок была беременна. Сообщалось, что двое непальцев каким-то чудом выжили.