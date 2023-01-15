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Регион
Опубликовано 15 января 2023, 13:14
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Авиакомпания опровергла данные о выживших в авиакатастрофе в Непале

Yeti Airlines: Все 72 человека, находившиеся на борту упавшего в Непале самолёта, погибли

Погибли все пассажиры и члены экипажа, которые находились на борту самолёта авиакомпании Yeti Airlines во время крушения в Непале. Об этом сообщил журналистам представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа.

"Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа, находившиеся на борту, мертвы", — сказал он и опроверг информацию о том, что при крушении двум пассажирам удалось выжить. По словам Шерпы, "это неправда".

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян
Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян

Напомним, сегодня в Непале разбился летевший в Покхару из Катманду самолёт. Уточнялось, что на борту среди пассажиров находились четверо граждан РФ – две девушки и двое мужчин. Как узнал Лайф, одна из россиянок была беременна. Сообщалось, что двое непальцев каким-то чудом выжили.

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Twitter / Ghimire_krrish

Николь Вербер
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