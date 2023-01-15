Кадыров рассказал, почему бойцы ВСУ и наёмники стараются "не нарываться" на "Ахмат"

Подразделения спецназа "Ахмат" имеют превосходство перед формированиями НАТО и ВСУ благодаря своей мобильности. Как заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, по этой же причине солдаты украинской армии боятся их.

"Мы стараемся делать основной упор на мобильности наших подразделений. Это позволяет им быстро выдвигаться в зону ответственности и максимально оперативно достигать поставленных целей. Поэтому нашим бойцам нет равных в точечных операциях против натовских и бандеровских бандформирований", — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, украинские диверсанты очень боятся бойцов "Ахмата", поэтому стараются не "нарываться" на них. Кадыров подчеркнул, что об этом также неоднократно говорили и пленные служащие ВСУ.