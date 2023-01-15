"Он любил Россию": Проклова вспомнила о съёмках с Кикабидзе в "Мимино"

"Выражаю соболезнования всем родным, близким и зрителям, которые его любят. Благодарна за то, что всё-таки имела возможность общаться с этим талантливейшим человеком, певцом, актёром, очень добрым, всегда улыбчивым. Вспоминаю наши съёмки в фильме "Мимино": это Грузия, это режиссёр [Георгий] Данелия, Вахтанг всегда улыбающийся. Это период времени, который вспоминать очень приятно", — сказала она в беседе с ТАСС.