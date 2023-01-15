"Он любил Россию": Проклова вспомнила о съёмках с Кикабидзе в "Мимино"
Елена Проклова выразила соболезнования родным и близким Кикабидзе
Умерший сегодня народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе был добрым, талантливейшим и ответственным человеком, заявила заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова. Она выразила соболезнования его родным и поклонникам.
"Выражаю соболезнования всем родным, близким и зрителям, которые его любят. Благодарна за то, что всё-таки имела возможность общаться с этим талантливейшим человеком, певцом, актёром, очень добрым, всегда улыбчивым. Вспоминаю наши съёмки в фильме "Мимино": это Грузия, это режиссёр [Георгий] Данелия, Вахтанг всегда улыбающийся. Это период времени, который вспоминать очень приятно", — сказала она в беседе с ТАСС.
Проклова тепло называла его Буба. По её мнению, он был человеком очень ответственным, очень добрым и очень любил Россию, несмотря на спорные высказывания.
Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе умер сегодня на 85-м году жизни. Больше всего отечественному зрителю он запомнился по роли в комедии "Мимино" 1977 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его персонажи ещё долго будут радовать зрителей.
ТАСС / Саверкин Александр