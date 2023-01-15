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15 января, 13:44

"Лежал и глазами моргал": Народная артистка СССР рассказала о последних днях жизни Кикабидзе

Народная артистка СССР Брегвадзе рассказала о последних днях жизни Кикабидзе

<p>Вахтанг Кикабидзе. Фото © ТАСС / Мдзинаришвили Давид</p>

Вахтанг Кикабидзе. Фото © ТАСС / Мдзинаришвили Давид

Актёр и певец Вахтанг Кикабидзе начал терять силы с того дня, когда перестал выходить на сцену. Об этом рассказала ТАСС народная артистка СССР Нани Брегвадзе, комментируя известие о смерти актёра.

"Он всё время был на диализе. Но всё время улетал, давал концерты. Так он жил. И когда он не мог встать, значит, ему было очень плохо. Как только [концертный] директор сказал: "Нани, представляешь, он отказался от концерта, ты понимаешь, что это для него значит?" Может, тогда он на жизнь махнул рукой", пояснила она.

Брегвадзе добавила, что Кикабидзе "совершенно не следил за своим здоровьем", постоянно курил и в последнее время начал пить. По её словам, артист почувствовал себя очень плохо примерно месяц назад, тогда его и положили в больницу, где он умер. Народная артистка СССР и Грузии говорит, что он общался через моргание.

"Очень сильно болел. Не мог уже говорить. Лежал и глазами моргал", — сказала "Звезде" знаменитая певица.
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Напомним, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался сегодня на 85-м году жизни. Он умер в клинике в Тбилиси после длительного лечения. Всенародную любовь и популярность ему принесла комедия "Мимино", снятая в 1977 году.

Татьяна Миссуми

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