"Лежал и глазами моргал": Народная артистка СССР рассказала о последних днях жизни Кикабидзе
Народная артистка СССР Брегвадзе рассказала о последних днях жизни Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе. Фото © ТАСС / Мдзинаришвили Давид
Актёр и певец Вахтанг Кикабидзе начал терять силы с того дня, когда перестал выходить на сцену. Об этом рассказала ТАСС народная артистка СССР Нани Брегвадзе, комментируя известие о смерти актёра.
"Он всё время был на диализе. Но всё время улетал, давал концерты. Так он жил. И когда он не мог встать, значит, ему было очень плохо. Как только [концертный] директор сказал: "Нани, представляешь, он отказался от концерта, ты понимаешь, что это для него значит?" Может, тогда он на жизнь махнул рукой", — пояснила она.
Брегвадзе добавила, что Кикабидзе "совершенно не следил за своим здоровьем", постоянно курил и в последнее время начал пить. По её словам, артист почувствовал себя очень плохо примерно месяц назад, тогда его и положили в больницу, где он умер. Народная артистка СССР и Грузии говорит, что он общался через моргание.
"Очень сильно болел. Не мог уже говорить. Лежал и глазами моргал", — сказала "Звезде" знаменитая певица.
Напомним, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался сегодня на 85-м году жизни. Он умер в клинике в Тбилиси после длительного лечения. Всенародную любовь и популярность ему принесла комедия "Мимино", снятая в 1977 году.