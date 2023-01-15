"Лежал и глазами моргал": Народная артистка СССР рассказала о последних днях жизни Кикабидзе

Актёр и певец Вахтанг Кикабидзе начал терять силы с того дня, когда перестал выходить на сцену. Об этом рассказала ТАСС народная артистка СССР Нани Брегвадзе, комментируя известие о смерти актёра.

"Он всё время был на диализе. Но всё время улетал, давал концерты. Так он жил. И когда он не мог встать, значит, ему было очень плохо. Как только [концертный] директор сказал: "Нани, представляешь, он отказался от концерта, ты понимаешь, что это для него значит?" Может, тогда он на жизнь махнул рукой", — пояснила она.

Брегвадзе добавила, что Кикабидзе "совершенно не следил за своим здоровьем", постоянно курил и в последнее время начал пить. По её словам, артист почувствовал себя очень плохо примерно месяц назад, тогда его и положили в больницу, где он умер. Народная артистка СССР и Грузии говорит, что он общался через моргание.

"Очень сильно болел. Не мог уже говорить. Лежал и глазами моргал", — сказала "Звезде" знаменитая певица.