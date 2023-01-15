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15 января, 13:47

Минобороны Британии опровергло данные о поставке ВСУ вертолётов Apache

Sky News: Минобороны Британии опровергло данные о передаче вертолётов Apache Украине

Минобороны Британии опровергло информацию газеты Mirror о том, что Лондон передаст Киеву военные вертолёты Apache. Об этом сообщил корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.

"Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединённое Королевство отправит боевые вертолёты Apache на Украину, неверна", написала она в Twitter. При этом на сайте газеты уже отсутствует публикация о поставках вертолётов.

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Ранее сообщалось, что Британия собирается поставить на Украину четыре ударных вертолёта AH-64 Apache, а также управляемые ракеты Hellfire. По данным газеты Mirror, готовить украинских пилотов будут в Великобритании, а рядом с Украиной разместят базу техобслуживания вертолётов.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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