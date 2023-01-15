Минобороны Британии опровергло данные о поставке ВСУ вертолётов Apache

Минобороны Британии опровергло информацию газеты Mirror о том, что Лондон передаст Киеву военные вертолёты Apache. Об этом сообщил корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.

"Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединённое Королевство отправит боевые вертолёты Apache на Украину, неверна", — написала она в Twitter. При этом на сайте газеты уже отсутствует публикация о поставках вертолётов.