Минобороны Британии опровергло данные о поставке ВСУ вертолётов Apache
Sky News: Минобороны Британии опровергло данные о передаче вертолётов Apache Украине
Минобороны Британии опровергло информацию газеты Mirror о том, что Лондон передаст Киеву военные вертолёты Apache. Об этом сообщил корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.
"Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединённое Королевство отправит боевые вертолёты Apache на Украину, неверна", — написала она в Twitter. При этом на сайте газеты уже отсутствует публикация о поставках вертолётов.
Ранее сообщалось, что Британия собирается поставить на Украину четыре ударных вертолёта AH-64 Apache, а также управляемые ракеты Hellfire. По данным газеты Mirror, готовить украинских пилотов будут в Великобритании, а рядом с Украиной разместят базу техобслуживания вертолётов.
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