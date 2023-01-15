В Польше русофобию назвали основой политики

Главным политическим инструментом в Польше стала русофобия, доведённая до гротеска. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Витольд Модзелевский.

"Русофобия в Польше была частью "политического спорта" — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса", — написал он на страницах издания.

Модзелевский считает, что русофобия охватила как правящую элиту, так и оппозицию. И дело дошло даже до того, что между этими сторонами началось соревнование в антироссийской риторике. В результате все стали заложниками сложившейся ситуации. Обозреватель отметил, что после начала российской военной спецоперации на Украине русофобия стала главным политическим вектором страны. В тренд попали и СМИ.

"После февраля 2022-го это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер. <...> Ненависть и презрение ко всему русскому объединяют уже всех поляков без исключения", — прокомментировал он.