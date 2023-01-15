Кинолог дал пять простых советов по правильному воспитанию щенков

Собаковод обязан не только воспитать послушную собаку, но и вырастить здорового, счастливого питомца. Для того чтобы помочь щенку правильно социализироваться, нужно соблюдать несколько правил. О них рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Важно сделать так, чтобы ваша совместная жизнь была максимально комфортной для всех: для вас, для собаки и для окружающих. Для этого необходимо начинать заниматься с питомцем с самого раннего возраста, принимая во внимание его породу, темперамент, характер и потребности", — цитирует РИА "Новости" Голубева.

Он отметил, что рано забирать щенка из семьи — от матери и братьев-сестёр — нельзя. Сразу после рождения у собаки формируются внутривидовые взаимоотношения и темперамент. Если пренебречь этим, то впоследствии будут проблемы в поведении. Лучше брать щенка, когда ему полтора-два месяца. Второе — ни в коем случае не наказывать физически: разрушится доверие между хозяином и питомцем. А вот похвала — лучшая инвестиция в будущее, отметил кинолог. Также нужно избегать провокаций на разные мелкие пакости, чтобы у малыша не запечатлелись в голове нежелательные модели. К этому относятся еда на видном месте, тапочки, всякие шнуры в открытом доступе. Если малыш справил нужду дома — не нужно тыкать его носом, потому что маленький ещё попросту не умеет контролировать работу мочевого пузыря и кишечника. Лучше убрать ковры и стелить повсеместно пелёнки.

"Постепенно осваивая навыки, которые необходимы для взрослой жизни, малыш научится терпеть, привыкнув к графику прогулок. Собаководу необходимо запастись терпением, постепенно менять график выгула и обязательно хвалить за правильное поведение", — указал кинолог.

Организации прогулок стоит уделить особое внимание, рассказал Голубев. Выделять для этого надо не менее часа. Главное — не воспринимать это как время исключительно для собачьей нужды. Щенок в период выгула учится общению с сородичами, узнаёт новые территории, нюхает метки, играет в активные игры. Сначала малыш ещё не умеет подстраиваться под график хозяина, поэтому лучше гулять с ним хоть понемногу, но часто — от четырёх до шести раз в день. Повзрослевшему питомцу уже будет достаточно двух-трёх раз.