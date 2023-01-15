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15 января, 00:41

СМИ узнали, как Лондон может ответить Ирану на казнь британца

Telegraph: Лондон может отказаться от поддержки ядерной сделки из-за казни британца в Иране

Из-за казни британского подданного Тегераном Британия может отказаться от поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Речь идёт о приговоре Алирезе Акбари, имевшему двойное гражданство — Ирана и Великобритании. Об этом сообщила газета The Sunday Telegraph.

Занимаемая Лондоном ранее позиция может быть пересмотрена, сообщает высокопоставленный источник издания в британском правительстве. Переговоры с Ираном начались в 2005 году. Тогда и была заложена основа иранской сделки. С тех пор, по словам собеседника газеты, "в результате действия иранского режима" подходы изменились.

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Ранее Лайф писал, что Лондон отозвал посла из Ирана после казни там экс-чиновника с британским подданством. Власти Ирана признали его виновным в коррупции и шпионаже в пользу Соединённого Королевства. В субботу, 14 января, его казнили через повешение.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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