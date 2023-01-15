СМИ узнали, как Лондон может ответить Ирану на казнь британца

Из-за казни британского подданного Тегераном Британия может отказаться от поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Речь идёт о приговоре Алирезе Акбари, имевшему двойное гражданство — Ирана и Великобритании. Об этом сообщила газета The Sunday Telegraph.

Занимаемая Лондоном ранее позиция может быть пересмотрена, сообщает высокопоставленный источник издания в британском правительстве. Переговоры с Ираном начались в 2005 году. Тогда и была заложена основа иранской сделки. С тех пор, по словам собеседника газеты, "в результате действия иранского режима" подходы изменились.