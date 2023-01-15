Бритни Спирс устроила такую истерику в кафе, что её муж сбежал

Американская певица Бритни Спирс привлекла внимание очередной выходкой, теперь в одном из ресторанов Лос-Анджелеса в районе Вудленд-Хиллз. Знаменитость устроила сцену за ужином, когда заметила, что посетители узнали её и начали снимать на телефоны. Спирс начала кричать, её муж Сэм Асгари терпеть выходку не стал и просто удалился из ресторана. Об этом сообщает TMZ.

По словам очевидцев, Бритни вела себя "маниакально", выкрикивала несуществующие слова и размахивала меню. В итоге певица поднялась из-за стола и вместе с телохранителем покинула помещение. Вскоре последний всё же вернулся, чтобы оплатить счёт.