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15 января, 00:28

Бритни Спирс устроила такую истерику в кафе, что её муж сбежал

TMZ: Бритни Спирс устроила скандал в кафе, вынудив мужа сбежать

Американская певица Бритни Спирс привлекла внимание очередной выходкой, теперь в одном из ресторанов Лос-Анджелеса в районе Вудленд-Хиллз. Знаменитость устроила сцену за ужином, когда заметила, что посетители узнали её и начали снимать на телефоны. Спирс начала кричать, её муж Сэм Асгари терпеть выходку не стал и просто удалился из ресторана. Об этом сообщает TMZ.

По словам очевидцев, Бритни вела себя "маниакально", выкрикивала несуществующие слова и размахивала меню. В итоге певица поднялась из-за стола и вместе с телохранителем покинула помещение. Вскоре последний всё же вернулся, чтобы оплатить счёт.

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Напомним, что в ноябре 2021 года суд полностью прекратил опеку отца над Бритни Спирс. Она сама призывала прекратить опекунство отца, оформленное 13 лет назад, и рассказывала об ужасах, которые творятся в её семье.

Обложка ©

@britneyspears

Анатолий Симоненко

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