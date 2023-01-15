Учёные рассказали, как распознать надвигающуюся немощность

Потеря (или ухудшение) обоняния у пожилых людей свидетельствует о высоком риске развития немощности. Об этом рассказали учёные из медцентра Джонса Хопкинса в Балтиморе, опубликовав результаты исследований в Journals of Gerontology.

В исследованиях 2015–2016 годов участвовало 1160 пожилых людей, средний возраст которых 76 лет. Им предоставляли пять ароматов, измеряя чувствительность обоняния. Когда результаты тестов сопоставили с оценкой физических качеств испытуемых, выяснилось, что чем больше баллов участники набирали в обонятельных тестах, тем меньше у них было проявлений старческой слабости.