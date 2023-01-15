"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 января, 00:13

Учёные рассказали, как распознать надвигающуюся немощность

Journals of Gerontology: Ухудшение обоняния у пожилых говорит о приближении немощности

Потеря (или ухудшение) обоняния у пожилых людей свидетельствует о высоком риске развития немощности. Об этом рассказали учёные из медцентра Джонса Хопкинса в Балтиморе, опубликовав результаты исследований в Journals of Gerontology.

В исследованиях 2015–2016 годов участвовало 1160 пожилых людей, средний возраст которых 76 лет. Им предоставляли пять ароматов, измеряя чувствительность обоняния. Когда результаты тестов сопоставили с оценкой физических качеств испытуемых, выяснилось, что чем больше баллов участники набирали в обонятельных тестах, тем меньше у них было проявлений старческой слабости.

Посещение сауны защищает от развития Альцгеймера и слабоумия, заявили учёные

Посещение сауны защищает от развития Альцгеймера и слабоумия, заявили учёные

Ранее неврологи из Техасского университета выяснили, что глубокая стимуляция мозга способна замедлить развитие болезни Альцгеймера.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров