Учёные рассказали, как распознать надвигающуюся немощность
Journals of Gerontology: Ухудшение обоняния у пожилых говорит о приближении немощности
Потеря (или ухудшение) обоняния у пожилых людей свидетельствует о высоком риске развития немощности. Об этом рассказали учёные из медцентра Джонса Хопкинса в Балтиморе, опубликовав результаты исследований в Journals of Gerontology.
В исследованиях 2015–2016 годов участвовало 1160 пожилых людей, средний возраст которых 76 лет. Им предоставляли пять ароматов, измеряя чувствительность обоняния. Когда результаты тестов сопоставили с оценкой физических качеств испытуемых, выяснилось, что чем больше баллов участники набирали в обонятельных тестах, тем меньше у них было проявлений старческой слабости.
Ранее неврологи из Техасского университета выяснили, что глубокая стимуляция мозга способна замедлить развитие болезни Альцгеймера.
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