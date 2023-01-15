"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 января, 23:32

Россиянам назвали две причины отказа в выдаче ипотеки

Эксперт Никитина: В ипотеке отказывают из-за низкого дохода или кредитного рейтинга

В последние три месяца чаще всего российские банки отказывали гражданам в оформлении ипотеки из-за недостаточных доходов или низких кредитных рейтингов клиентов. Об этом рассказала член московского отделения "Деловой России", вице-президент гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

"Всё сложнее одобрять тех клиентов, у кого есть сложности с подтверждением дохода. Ещё одна причина отказа — закредитованность заёмщика: наличие потребкредитов и использование кредитных карт также могут привести к отказу", — рассказала Никитина РИАМО.

По её словам, банки постоянно мониторят свой портфель кредитов и вносят изменения в портрет заёмщика. Обновления по выдаче ипотечных кредитов напрямую зависят от актуальной экономической ситуации в стране. В среднем ипотечный кредит оформляется на 17 лет. Риск-менеджеры определяют стабильность положения заёмщика в момент одобрения и его способность обслуживать кредит на протяжении всего периода. Соответственно, любые позитивные экономические факторы будут влиять на рост обращений за ипотекой и снижение числа отказов.

Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года

Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года

Ранее стало известно, что жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей станут доступны кредиты по ставке 2% годовых с целью приобретения жилья в этих регионах.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров