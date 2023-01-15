Россиянам назвали две причины отказа в выдаче ипотеки

В последние три месяца чаще всего российские банки отказывали гражданам в оформлении ипотеки из-за недостаточных доходов или низких кредитных рейтингов клиентов. Об этом рассказала член московского отделения "Деловой России", вице-президент гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

"Всё сложнее одобрять тех клиентов, у кого есть сложности с подтверждением дохода. Ещё одна причина отказа — закредитованность заёмщика: наличие потребкредитов и использование кредитных карт также могут привести к отказу", — рассказала Никитина РИАМО.

По её словам, банки постоянно мониторят свой портфель кредитов и вносят изменения в портрет заёмщика. Обновления по выдаче ипотечных кредитов напрямую зависят от актуальной экономической ситуации в стране. В среднем ипотечный кредит оформляется на 17 лет. Риск-менеджеры определяют стабильность положения заёмщика в момент одобрения и его способность обслуживать кредит на протяжении всего периода. Соответственно, любые позитивные экономические факторы будут влиять на рост обращений за ипотекой и снижение числа отказов.