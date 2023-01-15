Стало известно, когда принц Гарри может помириться с семьёй

Источник, близкий к Карлу III, сообщил, что примирение принца Гарри с отцом и другими членами королевской семьи может состояться ещё до коронации монарха. Такой срок со ссылкой на собеседника назвала газета The Times.

"Это потребует проявления уступчивости со всех сторон, но это можно сделать... Гарри нужен здесь, в комнате с королём и принцем Уэльским, парой других членов семьи, некоторыми "его людьми", которым он доверят и которые всегда его поддерживали, чтобы он не думал, что его ждёт засада", — цитирует издание собеседника.