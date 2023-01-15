Стало известно, когда принц Гарри может помириться с семьёй
Times: Принц Гарри может примириться с семьёй до коронации Карла III
Источник, близкий к Карлу III, сообщил, что примирение принца Гарри с отцом и другими членами королевской семьи может состояться ещё до коронации монарха. Такой срок со ссылкой на собеседника назвала газета The Times.
"Это потребует проявления уступчивости со всех сторон, но это можно сделать... Гарри нужен здесь, в комнате с королём и принцем Уэльским, парой других членов семьи, некоторыми "его людьми", которым он доверят и которые всегда его поддерживали, чтобы он не думал, что его ждёт засада", — цитирует издание собеседника.
Коронация британского короля Карла III состоится в мае этого года. Соответственно, примирительная встреча должна произойти в ближайшие месяцы, пишет газета.
Ранее Лайф писал, что принц Гарри супругу короля Карла III Камиллу назвал "опасной злодейкой", оставляющей "тела на улицах" на пути к нынешнему положению.
ТАСС / АР / Sarah Meyssonnier