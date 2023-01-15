Россиянам рассказали, как защитить домашнюю сеть Wi-Fi от взлома

Домашнюю сеть Wi-Fi могут легко взломать злоумышленники, если владелец роутера не соблюдает правила безопасности. Об этом предупредил эксперт направления специальных сервисов компании "Ростелеком-Солар" Александр Вураско. Он подчеркнул, что для недоброжелателей не составит труда получить доступ к сети, находясь в нескольких сотнях метров от неё, а если у пользователя не установлен пароль, украсть информацию станет ещё проще. Порой такие манипуляции проводятся даже при помощи мобильного телефона.

После получения доступа к беспроводной сети легко узнать личные данные, перехватить личную переписку, пароли, что может помочь злоумышленникам обогатиться за ваш счёт. При этом пользователь даже не заметит, что кто-то получил доступ к его роутеру, поэтому меры безопасности лучше принять заранее: выбрать оптимальный тип шифрования для домашней сети и защитить её уникальным паролем.

"К сожалению, признаков того, что ваш роутер находится под контролем злоумышленников, не существует. Поэтому я настоятельно рекомендую всем после покупки роутера менять пароль со стандартного на свой, причём уникальный, который не используется больше нигде. Также выбирать для беспроводных сетей шифрование WPA2", — посоветовал радио Sputnik Вураско.

Не нужно менять пароль каждый месяц, однако стоит делать это с некоторой периодичностью, рекомендует он.