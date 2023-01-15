Россиянам рассказали, за что их могут лишить недвижимости

С 1 марта 2023 года в России вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые регулируют права собственности на здания, сооружения, объекты незавершённого строительства, помещения и машино-места. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.

В интервью "Прайму" она пояснила, что такие объекты должны использоваться строго по назначению, в них нельзя допускать захламления, а также нарушать права собственников соседних машино-мест. В противном случае собственник сначала получит предупреждение, потом ему будет назначен срок для устранения нарушения, а затем, если ситуация не будет исправлена, помещение может быть продано с торгов через суд. С вырученных средств собственнику вернут стоимость объекта за удержанием расходов на продажу и устранение нарушений.

Как отмечает агентство, осенью 2022 года вступили в силу другие поправки в ГК РФ, регулирующие возможность инициирования принудительного выкупа жилых и нежилых помещений, если они использованы не по назначению или с нарушением прав других собственников. Так, например, в квартирах нельзя организовывать хостелы, а в гаражах нельзя устраивать склад или бизнес.