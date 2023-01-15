"Даже не пыталась тормозить": В Екатеринбурге женщина на Lexus разом протаранила пять авто

В екатеринбургском районе Втузгородок произошло массовое ДТП. 59-летняя женщина двигалась на автомобиле "Лексус" по проспекту Ленина и въехала в Lada Granta, а та влетела в Volkswagen Polo. Первая машина между тем продолжила движение и столкнулась с припаркованными Chevrolet Cruze и Mazda CX-5.

Момент наезда в Екатеринбурге Lexus на Lada Granta, когда водитель чудом остался жив. Видео © E1.ru

"Парень, что из первой "гранты", отпраздновал сегодня второй день рождения. Все машины просто взяла и снесла! Я приехала в пиццерию, ждала свой заказ внутри заведения. Сработала сигнализация — я вышла, а там это... У моей машины больше нет багажника, сильно пострадала правая сторона авто", — цитирует E1.ru владелицу Chevrolet.

Повреждённый от столкновения с Lexus автомобиль Chevrolet. Фото © E1.ru

Собеседнице издания удалось достать видео с камеры наблюдения. На нём можно увидеть первое столкновение. Водитель Lada чудом вовремя отпрыгнул за секунду до столкновения и только благодаря этому остался жив и невредим. Девушка рассказала, что у очевидцев сложилось ощущение, что у владелицы Lexus что-то случилось с самочувствием. Скорость машины была высокая, но водитель, видя препятствия, как будто даже не пыталась как-то повлиять на ситуацию. Сама виновница говорит, что она ехала — и словно "вдруг оказалась на обочине".

Повреждённый от столкновения с Lexus в Екатеринбурге автомобиль. Фото © E1.ru

"У неё скорость была больше 60 километров в час, там все 80–90, не меньше! И кажется, будто водитель даже не пыталась тормозить", — рассказала собеседница портала.