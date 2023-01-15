Ангарский маньяк Попков сознался ещё в нескольких преступлениях

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк и приговорённый к двум пожизненным срокам за убийство 80 человек, сознался в новых преступлениях. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель СУ СК РФ по Иркутской области.

Напомним, Михаил Попков — единственный человек в России, отбывающий два пожизненных срока. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году. В 2015 году его осудили за убийство 22 местных жительниц. После вынесения приговора Попков признался, что убил ещё 59 женщин. А в 2021 году маньяк сознался ещё в двух эпизодах.