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15 января, 14:02

Ангарский маньяк Попков сознался ещё в нескольких преступлениях

СК проверит данные о новых преступлениях ангарского маньяка Попкова

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк и приговорённый к двум пожизненным срокам за убийство 80 человек, сознался в новых преступлениях. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель СУ СК РФ по Иркутской области.

"Он написал новые явки с повинной, информация проверяется следователями СК", рассказал собеседник агентства.

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Напомним, Михаил Попков — единственный человек в России, отбывающий два пожизненных срока. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году. В 2015 году его осудили за убийство 22 местных жительниц. После вынесения приговора Попков признался, что убил ещё 59 женщин. А в 2021 году маньяк сознался ещё в двух эпизодах.

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СУ СКР по Иркутской области

Татьяна Миссуми

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