Блогерша раскрыла дешёвый способ вылечить сухие губы в домашних условиях

Дерматолог и тикток-блогерша Андреа Суарес (drdrayzday) рассказала подписчикам, как избавиться от сухости на губах, не тратясь при этом на дорогие ухаживающие бальзамы и маски. Ролик с лайфхаком она опубликовала на своей странице в TikTok.

Блогерша регулярно публикует видеосоветы по уходу за лицом и телом в домашних условиях, за что подписчики ей очень благодарны. По словам Суарес, в борьбе с трещинами на губах лучше всего помогут оливковое масло и вазелин.

"Никогда не отрывайте сухую кожу. Вместо этого смягчите губы маслом, после чего нанесите на них вазелин, который задерживает влагу внутри кожи и защищает её от негативного воздействия окружающей среды. Вот и всё, вам не нужны дорогие Carmex или сахарные скрабы, они сделают только хуже", — сказала блогерша.