Доктор Мясников посоветовал измерять давление в молодости
Эпизодическое измерение давления в молодости способно предупредить развитие гипертонии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, при выявлении болезни на ранней стадии её можно лечить, изменив образ жизни: больше двигаться, сбросить лишний вес и изменить рацион питания.
"Достаточно [измерять давление] раз в год, пока оно нормальное", — отметил доктор в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия-1".
Ранее Александр Мясников рассказывал о популярном препарате для сердца, который при определённых обстоятельствах может убить. Более предпочтительным при приступе сердечной боли он назвал аспирин.
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