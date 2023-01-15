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15 января, 14:15

Доктор Мясников посоветовал измерять давление в молодости

Эпизодическое измерение давления в молодости способно предупредить развитие гипертонии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, при выявлении болезни на ранней стадии её можно лечить, изменив образ жизни: больше двигаться, сбросить лишний вес и изменить рацион питания.

"Достаточно [измерять давление] раз в год, пока оно нормальное", отметил доктор в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

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Ранее Александр Мясников рассказывал о популярном препарате для сердца, который при определённых обстоятельствах может убить. Более предпочтительным при приступе сердечной боли он назвал аспирин.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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