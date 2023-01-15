Доктор Мясников посоветовал измерять давление в молодости

Эпизодическое измерение давления в молодости способно предупредить развитие гипертонии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, при выявлении болезни на ранней стадии её можно лечить, изменив образ жизни: больше двигаться, сбросить лишний вес и изменить рацион питания.

"Достаточно [измерять давление] раз в год, пока оно нормальное", — отметил доктор в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия-1".