Зеленский ввёл санкции против режиссёра Кончаловского и военкора Пегова
Зеленский ввёл санкции против Кончаловского, Рудковской и ещё 196 человек
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 198 деятелей, в числе которых актёр Егор Бероев, режиссёр Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, военкор Семён Пегов и другие.
"В соответствии со статьёй 107 Конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", — говорится на сайте украинского лидера.
В список также попали музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущие Марина Ким, Ангелина Вовк, Юлия Барановская, Михаил Шахназаров, блогеры Дмитрий Пучков и Юрий Подоляка, гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников, журналисты Павел Зарубин, Екатерина Стриженова, Марина Ахмедова и Диана Панченко, актриса Эвелина Блёданс, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник и другие.
Согласно санкциям, срок применения которых составляет десять лет, лицам грозит блокировка активов, ограничение торговых операций, ограничение или прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок на Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет совершения сделок по ценным бумагам и т.д.
Ранее санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским, затронули 119 деятелей культуры. 7 января в список вошли, например, известный певец Филипп Киркоров и его коллега по цеху Лолита Милявская, причём оба не смогли промолчать и обойти новость стороной. Например, исполнитель хита "Зайка моя" унизил украинского лидера, обратившись к нему в нежной форме, а также выложил кадры из клипа, где даёт политику подзатыльник, а раскрепощённая Лолита заявила, что санкции Зеленского "лишили её эрекции".
Wikipedia, © ТАСС / Шарифулин Валерий