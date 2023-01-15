Зеленский ввёл санкции против режиссёра Кончаловского и военкора Пегова

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 198 деятелей, в числе которых актёр Егор Бероев, режиссёр Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, военкор Семён Пегов и другие.

"В соответствии со статьёй 107 Конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", — говорится на сайте украинского лидера.

В список также попали музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущие Марина Ким, Ангелина Вовк, Юлия Барановская, Михаил Шахназаров, блогеры Дмитрий Пучков и Юрий Подоляка, гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников, журналисты Павел Зарубин, Екатерина Стриженова, Марина Ахмедова и Диана Панченко, актриса Эвелина Блёданс, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник и другие.