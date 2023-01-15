Среди погибших при крушении самолёта в Непале оказалась семья из Ростова-на-Дону
Сториз Виктории перед вылетом. Фото © t.me / breakingmash
Трое из четырёх россиян, погибших при крушении самолёта Yeti Airlines в Непале, летели вместе. Как пишет телеграм-канал Mash, молодые люди жили в Ростове-на-Дону и любили путешествовать.
Ими оказались преподавательница Ростовского филиала ВГУЮ Виктория Алтунина, её муж — предприниматель Виктор Лыгин и его троюродный брат Юрий. Осенью прошлого года компания отправилась покорять Индию, а на днях они прибыли в Непал. Свою последнюю фотографию Виктория сделала при посадке на рейс Катманду – Покхара.
Власти страны приостановили поисково-спасательную операцию в зоне крушения. К текущему моменту на месте трагедии обнаружены тела 68 человек.
Напомним, сегодня в Непале разбился летевший в Покхару из Катманду самолёт. Уточнялось, что на борту среди пассажиров находились четверо граждан РФ — две девушки и двое мужчин. Как узнал Лайф, одна из россиянок была беременна. Также сообщалось, что двое непальцев каким-то чудом выжили, но авиакомпания Yeti Airlines опровергла эти данные.