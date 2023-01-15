Среди погибших при крушении самолёта в Непале оказалась семья из Ростова-на-Дону

Трое из четырёх россиян, погибших при крушении самолёта Yeti Airlines в Непале, летели вместе. Как пишет телеграм-канал Mash, молодые люди жили в Ростове-на-Дону и любили путешествовать.

Ими оказались преподавательница Ростовского филиала ВГУЮ Виктория Алтунина, её муж — предприниматель Виктор Лыгин и его троюродный брат Юрий. Осенью прошлого года компания отправилась покорять Индию, а на днях они прибыли в Непал. Свою последнюю фотографию Виктория сделала при посадке на рейс Катманду – Покхара.