"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 января, 14:54

Среди погибших при крушении самолёта в Непале оказалась семья из Ростова-на-Дону

<p>Сториз Виктории перед вылетом. Фото © t.me /<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> breakingmash</a></p>

Сториз Виктории перед вылетом. Фото © t.me / breakingmash

Трое из четырёх россиян, погибших при крушении самолёта Yeti Airlines в Непале, летели вместе. Как пишет телеграм-канал Mash, молодые люди жили в Ростове-на-Дону и любили путешествовать.

Ими оказались преподавательница Ростовского филиала ВГУЮ Виктория Алтунина, её муж — предприниматель Виктор Лыгин и его троюродный брат Юрий. Осенью прошлого года компания отправилась покорять Индию, а на днях они прибыли в Непал. Свою последнюю фотографию Виктория сделала при посадке на рейс Катманду – Покхара.

  • Супруги Виктория и Виктор. Фото © t.me / breakingmash
    Супруги Виктория и Виктор. Фото © t.me / breakingmash
  • Виктория Алтунина и Виктор Лыгин. Фото © t.me / breakingmash
    Виктория Алтунина и Виктор Лыгин. Фото © t.me / breakingmash

Супруги Виктория и Виктор. Фото © t.me / breakingmash

1 / 2

Власти страны приостановили поисково-спасательную операцию в зоне крушения. К текущему моменту на месте трагедии обнаружены тела 68 человек.

Тревел-блогерша из России была на борту упавшего в Непале самолёта

Тревел-блогерша из России была на борту упавшего в Непале самолёта

Напомним, сегодня в Непале разбился летевший в Покхару из Катманду самолёт. Уточнялось, что на борту среди пассажиров находились четверо граждан РФ — две девушки и двое мужчин. Как узнал Лайф, одна из россиянок была беременна. Также сообщалось, что двое непальцев каким-то чудом выжили, но авиакомпания Yeti Airlines опровергла эти данные.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров