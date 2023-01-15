Водитель умер за рулём и устроил ДТП на Ставрополье
Место ДТП. Обложка © Telegram / Minvody_aso_112
В Минеральных Водах Ставропольского края водитель "Рено-Логан" умер за рулём, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109.
"К месту происшествия прибыли все экстренные службы. Спасатели Минераловодского центра по ЧС отключили АКБ повреждённых автомобилей, обеспечили безопасность движения", — сообщил телеграм-канал Minvody_aso_112.
Сообщается, что водитель "девятки" не пострадал. Причины смерти и личность инициатора ДТП устанавливаются.
Лайф писал о страшном ДТП в Кузбассе, где автобус столкнулся с легковым автомобилем. Погибло пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".