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15 января, 15:03

Водитель умер за рулём и устроил ДТП на Ставрополье

<p>Место ДТП. Обложка © <a href="https://t.me/MV_aso_112/766?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Minvody_aso_112</p>

Место ДТП. Обложка © Telegram / Minvody_aso_112

В Минеральных Водах Ставропольского края водитель "Рено-Логан" умер за рулём, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109.

"К месту происшествия прибыли все экстренные службы. Спасатели Минераловодского центра по ЧС отключили АКБ повреждённых автомобилей, обеспечили безопасность движения", — сообщил телеграм-канал Minvody_aso_112.

Сообщается, что водитель "девятки" не пострадал. Причины смерти и личность инициатора ДТП устанавливаются.

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Матвей Шандрыголов

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