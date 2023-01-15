Водитель умер за рулём и устроил ДТП на Ставрополье

В Минеральных Водах Ставропольского края водитель "Рено-Логан" умер за рулём, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109.

"К месту происшествия прибыли все экстренные службы. Спасатели Минераловодского центра по ЧС отключили АКБ повреждённых автомобилей, обеспечили безопасность движения", — сообщил телеграм-канал Minvody_aso_112.

Сообщается, что водитель "девятки" не пострадал. Причины смерти и личность инициатора ДТП устанавливаются.